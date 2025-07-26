Зеленский заявил, что договорился о продаже украинских дронов США

CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский рассказал, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже Вашингтону украинских дронов, сумма сделки составит до $30 млрд. Об этом 25 июля сообщил ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг договорённости с Дональдом Трампом о покупке украинских беспилотников США.

«С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на $10-30 млрд», — заявил Зеленский.

Он также напомнил, что Украина рассчитывает получить от США десять систем ПВО Patriot, при этом финансирование поставок обеспечат европейские союзники. По словам главы государства, на данный момент подтверждена поставка лишь трёх комплексов: «Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами», — добавил он.

Ранее в интервью The New York Post Зеленский рассказал, что Киев и Вашингтон обсуждают «мегасделку», в рамках которой США приобретут украинские дроны, прошедшие испытания в боевых условиях, в обмен на согласие Киева закупить у США определённые виды вооружений.

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Зеленский и Трамп достигли политической договорённости об инвестициях в производство беспилотников на территории Украины и их закупке Соединёнными Штатами.

Трамп 16 июля отмечал, что уже начались первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.