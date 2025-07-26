Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 54 БПЛА
- Азия и мир, происшествия
- 12:00, 26 июля 2025
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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 26 июля сообщило Министерство обороны России.
Согласно данным Минобороны, дроны были нейтрализованы в следующих районах:
▪️ 24 – над территорией Брянской области;
▪️ 12 – над территорией Ростовской области;
▪️ 6 – над территорией Республики Крым;
▪️ 4 – над акваторией Азовского моря;
▪️ 3 – над акваторией Черного моря;
▪️ 2 – над территорией Орловской области;
▪️ 2 – над территорией Тульской области;
▪️ 1 – над территорией Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет.
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