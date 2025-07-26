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Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 54 БПЛА

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 26 июля сообщило Министерство обороны России.

Согласно данным Минобороны, дроны были нейтрализованы в следующих районах:

▪️ 24 – над территорией Брянской области; 

▪️ 12 – над территорией Ростовской области; 

▪️ 6 – над территорией Республики Крым;

▪️ 4 – над акваторией Азовского моря;

▪️ 3 – над акваторией Черного моря;

▪️ 2 – над территорией Орловской области; 

▪️ 2 – над территорией Тульской области;

▪️ 1 – над территорией Белгородской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет.

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