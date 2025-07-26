В Казахстане обнаружили фрагменты военного вертолёта

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана обнаружили, предположительно, обломки пропавшего в пятницу военного вертолета Eurocopter EC-145. Об этом 26 июля сообщили в МЧС Казахстана.

«В ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК», - говорится в сообщении МЧС Казахстана.

В поисковых работах задействовано специальное оборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

В МЧС Казахстана добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавающих средств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС.

Ранее казахские СМИ сообщали о пропаже военного вертолёта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения