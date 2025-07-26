Президент Узбекистана освободил от должности замсекретаря Совета безопасности

// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистан Талъат Валиев освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам общественной безопасности. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации освобождены от занимаемых должностей еще два высокопоставленных сотрудника аппарата Совета безопасности:

Баходир Махмудов — с должности заведующего сектором по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международному гуманитарному сотрудничеству;

Шовкиддин Каршиев — с должности главного консультанта сектора по обеспечению безопасности государственной границы и защите территорий от чрезвычайных ситуаций.

О причинах кадровых изменений и возможных назначениях на освободившиеся должности официально не сообщается.