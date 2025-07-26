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Президент Узбекистана освободил от должности замсекретаря Совета безопасности
// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Указом президента Узбекистан Талъат Валиев освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам общественной безопасности. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации освобождены от занимаемых должностей еще два высокопоставленных сотрудника аппарата Совета безопасности:

  • Баходир Махмудов — с должности заведующего сектором по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международному гуманитарному сотрудничеству;
  • Шовкиддин Каршиев — с должности главного консультанта сектора по обеспечению безопасности государственной границы и защите территорий от чрезвычайных ситуаций.

О причинах кадровых изменений и возможных назначениях на освободившиеся должности официально не сообщается.

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