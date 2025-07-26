Завершился государственный визит президента Монголии Хурэлсуха в Республику Таджикистан

CentralAsia (MNG) - Сегодня завершился государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Республику Таджикистан по приглашению Президента Эмомали Рахмона.

Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в международном аэропорту Душанбе провожала делегация во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хокимом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Таджикистан Баярхуу Дорж.

Президенты двух стран провели индивидуальные встречи и официальные переговоры, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и сотрудничества в регионе и на международной арене.

Главы государств приняли «Совместное заявление Республики Монголия и Республики Таджикистан о развитии дружественных отношений и многостороннего сотрудничества».

Стороны подтвердили стремление к развитию традиционных дружеских отношений и сотрудничества и договорились расширять и укреплять связи во всех областях, включая политику, торговлю, экономику, промышленность, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, транспорт, логистику, образование, культуру и туризм.

В ходе визита было подписано 11 документов, направленных на расширение и развитие отношений и сотрудничества в области сельского хозяйства, автомобильного транспорта, энергетики и туризма.

Президент Хурэлсух Ухнаа принял спикера нижней палаты парламента страны Идизоду Файзали и ознакомился с ходом строительства Рогунской ГЭС.

В рамках визита впервые под патронажем президентов двух стран был организован бизнес-форум, состоялись морин хуур и фотовыставка, а также презентация работ Национального художественного театра.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, и президент Монголии впервые посетил страну с государственным визитом.

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