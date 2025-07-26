Россия и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского, - МИД Турции

CentralAsia (CA) - Делегации России и Украины достигли «принципиальной договорённости» о проведении встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

По словам Фидана, договоренность была достигнута в ходе третьего раунда переговоров между сторонами, прошедшего в Турции. Точные сроки возможной встречи он не уточнил.

«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — отметил глава МИД Турции.

Он добавил, что видит определённую готовность к диалогу и подчеркнул, что вопрос продолжает обсуждаться в более взвешенном ключе.

«Я верю, что если мы продолжим в том же духе, появится временное решение. Не все готовы принять это предложение. Мы работаем над созданием условий для этого», — добавил Фидан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля назвал такой сценарий маловероятным. По его словам, саммит возможен лишь в конце мирных переговоров, когда «будет проделана вся работа, чтобы на этих переговорах были зафиксированы наработки».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил, что «россияне сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить, это уже движение в направлении к какому-то формату встречи». В ответ Песков вновь подчеркнул, что проведение саммита в августе исключено, поскольку, по его словам, «встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании».