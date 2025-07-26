Чиновник из Узбекистана попал в скандал — секретарша сидела у него на коленях во время онлайн-собрания

CentralAsia (KZ) - В социальных сетях активно обсуждается инцидент с участием чиновника из Самарканда, который во время онлайн-собрания усадил секретаршу к себе на колени.

Как видно на распространенной фотографии, мужчина, по данным Агентства новостей Podrobno.uz, предположительно возглавляющий районный отдел занятости, оставил включенной камеру, и интимный момент попал в общий эфир совещания.

В связи с инцидентом Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана выступило с официальным заявлением.

В пресс-службе министерства сообщили, что трудовые договоры с сотрудниками, фигурирующими в распространенных кадрах, были расторгнуты. Ведомство подчеркнуло, что придерживается принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики, и подобные случаи не останутся без последствий.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в узбекском сегменте интернета.

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