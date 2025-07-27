Франция и Монголия расширяют сотрудничество в области гражданской безопасности и реагирования на ЧС — The Diplomat

CentralAsia (MNG) -

Помимо политических и культурных отношений, Улан-Батор и Париж наладили прочное сотрудничество в области гражданской безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Францией. За последние шесть десятилетий расширение двустороннего партнерства между Монголией и Францией привело к появлению ощутимых и поддающихся оценке механизмов сотрудничества. Помимо политических и культурных связей, Улан-Батор и Париж демонстрируют прочный механизм сотрудничества в области гражданской безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В июне Фонд Французской академии медицинских наук, Агентство гражданской безопасности и сотрудничества, а также врачи скорой помощи и специалисты Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) совместно организовали двухдневный тренинг в рамках 60-летия отношений Монголии и Франции. Совместные учения включали быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации и воздушную переброску с участием Воздушно-спасательного отряда ГУЧС 111. В обучении приняли участие более 100 медицинских работников и специалистов по чрезвычайным ситуациям из Монголии, принявших участие в первых в Монголии совместных учениях воздушной санитарной авиации.

Амарсайхан Саинбуян, заместитель премьер-министра Монголии; г-жа Корин Перейра да Силва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Рес

Амарсайхан Сайнбуян, заместитель премьер-министра Монголии; г-жа Корин Перейра да Силва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии; и генерал-майор Ариунбуян Гомбожав, начальник Национальное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях проходит специализированное обучение по неотложной медицинской помощи в Хелиборне в сотрудничестве с Фондом Французской медицинской академии. Июнь 2025 г.

Хотя проекты сотрудничества в области гражданской безопасности начались только в 2010 году, французское правительство ещё в 1990-х годах инициировало обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации и оказывало помощь в водоснабжении сельских районов. «Французы также расширили телефонную сеть и оказали помощь больницам».

В 2010 году Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Франции и Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ), который финансировал партнерство путем предоставления льготных кредитов и государственно-частного партнерства, заложив основу для совместных усилий по управлению рисками стихийных бедствий. Соглашение также включает элементы наращивания потенциала, которые предусматривают предоставление 12 вертолетов, 12 механиков и обучение французских специалистов аварийно-спасательных медицинских бригад.

В 2019 году правительства Монголии и Франции заключили финансовое соглашение на общую сумму 57,9 млн евро — льготный кредит сроком на 30 лет, который обеспечил поставку 3 вертолетов, 42 специализированных пожарных машин, а также создание в Монголии поисково-спасательного отряда.

С точки зрения двустороннего сотрудничества правительства Монголии и Франции продемонстрировали похвальную преемственность в сотрудничестве в сфере гражданской безопасности.

Финансирование и первоначальный механизм сотрудничества были заложены ещё при бывшем посоле Франции в Монголии Филиппе Мерлене. В 2022 году посол Франции в Монголии Себастьен Сурун вручил автомобили и вертолёты экстренных служб.

Себастьен Сурун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии;Амарсайхан Сайнбуян, Заместитель Премьер-министра Мо

Себастьен Сурун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии;Амарсайхан Сайнбуян, Заместитель Премьер-министра Монголии; Оюунчимэг Пурэв, советник заместителя премьер-министра; и генерал-майор Ариунбуян Гомбожав , начальник ГУЧС, на церемонии передачи пожарной техники специального назначения, поставленной французской компанией Desautel в рамках «Проекта поставки пожарной техники специального назначения Национальному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях Монголии, 2022 год».

Сурун подчеркнул в интервью Болор Лхаажав: «Наше сотрудничество с Главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии является новаторским. Пользуясь случаем, я рад объявить, что в этом году в Улан-Баторе появится сотрудник по гражданской безопасности. Мы хотим вывести наше сотрудничество в области управления чрезвычайными ситуациями на новый уровень». Сотрудничество между Монголией и Францией в области реагирования на чрезвычайные ситуации продолжалось без перерывов во время пандемии COVID-19.

Спустя три года сотрудничество в области гражданской безопасности между Монголией и Францией представляет собой полностью функционирующую систему реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Соглашение также включает элементы наращивания потенциала, которые предусматривают предоставление 12 вертолетов, 12 механиков и обучение французских специалистов аварийно-спасательных медицинских бригад.

В 2019 году правительства Монголии и Франции заключили финансовое соглашение на общую сумму 57,9 млн евро — льготный кредит сроком на 30 лет, который обеспечил поставку 3 вертолетов, 42 специализированных пожарных машин, а также создание в Монголии поисково-спасательного отряда.

С точки зрения двустороннего сотрудничества правительства Монголии и Франции продемонстрировали похвальную преемственность в сотрудничестве в сфере гражданской безопасности.

111-й воздушный поисково-спасательный отряд ГУЧС, созданный в рамках «Проекта создания воздушного поисково-спасательного отряда и поставки вертолетов ГУЧС, провел курс обучения спасательным операциям на большой высоте. 2023

Финансирование и первоначальный механизм сотрудничества были заложены ещё при бывшем посоле Франции в Монголии Филиппе Мерлене. В 2022 году посол Франции в Монголии Себастьен Сурун вручил автомобили и вертолёты экстренных служб. (Фото церемонии вручения прилагается.)

Сурун подчеркнул в интервью Болор Лхаажав: «Наше сотрудничество с Главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии является новаторским. Пользуясь случаем, я рад объявить, что в этом году в Улан-Баторе появится сотрудник по гражданской безопасности. Мы хотим вывести наше сотрудничество в области управления чрезвычайными ситуациями на новый уровень». Сотрудничество между Монголией и Францией в области реагирования на чрезвычайные ситуации продолжалось без перерывов во время пандемии COVID-19.

Спустя три года сотрудничество в области гражданской безопасности между Монголией и Францией представляет собой полностью функционирующую систему реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.

В 2022 году была завершена первая операция по эвакуации и спасанию с использованием вертолёта.

Отмечая успешное сотрудничество и реализацию соглашения, посол Монголии во Франции г-жа Нямхуу Уламбаяр сообщила изданию The Diplomat: «В период с 2020 по 2023 год это воздушное поисково-спасательное подразделение отреагировало на 157 экстренных вызовов и спасло более 200 человек. Второй этап, начатый в 2024 году, будет направлен на повышение квалификации и оснащение дополнительным оборудованием для дальнейшего повышения оперативной независимости».

ГУЧС работает над укреплением и расширением механизмов сотрудничества с Управлением гражданской обороны и безопасности Франции.

В 2023 году во время государственного визита президента Хурэлсуха Ухнаа во Францию было подписано финансовое соглашение о продолжении финансирования программ реагирования на чрезвычайные ситуации Монголии и Франции, а также о проведении дополнительной подготовки Воздушного поисково-спасательного подразделения.

После заключения соглашения в 2024 году глава ГУЧС, директор департамента пожаротушения и руководители авиационной поисково-спасательной группы посетили Францию и подписали техническое соглашение, целью которого было заключение контрактов с французскими компаниями на поставку пожарных автомобилей и технического оборудования, которые обеспечат надлежащее проведение спасательных операций. Одним из главных событий этой встречи стало строительство новой вертолетной базы.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, сектор реагирования на чрезвычайные ситуации и управления стихийными бедствиями получил мощную поддержку со стороны международных партнёров. В настоящее время Монголия осуществляет двустороннее сотрудничество с Китаем, Южной Кореей, Японией, США, Францией, Венгрией, Кыргызстаном, Казахстаном и Россией.

На многостороннем уровне Монголия стремится к более глубокому сотрудничеству с международными организациями, такими как Азиатский центр готовности к стихийным бедствиям, а также с Японией и Турцией. Создание надежной группы реагирования, глобальное партнерство и мирные механизмы Монголии способствовали расширению этих отношений.

Подразделения ГУЧС Монголии участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий по всему миру. В 2023 году поисково-спасательное подразделение ГУЧС работало в Турции после разрушительного землетрясения, унесшего жизни около 55 000 человек.

Представитель ГУЧС Монголии сообщил изданию Diplomat: «За время реализации проекта Монголия-Франция воздушное поисково-спасательное подразделение отреагировало на 157 экстренных вызовов, спасая жизни 210 человек, в том числе 157 взрослых и 53 детей, и доставляя их в медицинские учреждения».

Развитие механизма реагирования на чрезвычайные ситуации в Монголии также демонстрирует и коррелирует с ростом международного туризма в Монголии.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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