Монгольские военные инструкторы приступили к организации обучения миротворцев в зарубежных странах. Фото

CentralAsia (MNG) -

Впервые Вооруженные силы Монголии начали организовывать подготовку миротворцев за рубежом через «Мобильную группу ООН по подготовке миротворцев».

Вооружённые силы Монголии с 2002 года постоянно организуют различные международные, совместные и внутренние учебные курсы и учения в Учебном центре миротворческих операций Вооружённых сил для повышения потенциала и участия личного состава, участвующего в миротворческих операциях ООН. Центр занимается обучением и подготовкой миротворцев, выполняя тем самым обязательства Монголии перед международным сообществом и внося реальный вклад в поддержание мира и безопасности в регионе и во всём мире.

ООН аккредитовала «Курс офицеров-наблюдателей ООН» и «Предоперационную подготовку военной группы ООН», организованные в Учебном центре операций по поддержанию мира, как обучение и учения, проводимые в соответствии со стандартами ООН.

На основе накопленного опыта и знаний Учебного центра миротворческих операций Вооруженных сил Монголии сформирована «Мобильная учебная группа» для организации обучения по стандартам ООН на международном уровне, а также организации тренингов и курсов по миротворческой деятельности ООН в зарубежных странах, причем первый тренинг проведен в Кыргызстане.

Мобильная учебная группа, состоящая из инструкторов Центра подготовки миротворческих операций в Монголии, под руководством подполковника Б. Батцэнгэла из Вооруженных сил Монголии, с 21 июля по 8 августа организует курс подготовки миротворцев ООН в Кыргызстане.

21 июля состоялась торжественная церемония открытия учений, знаменующая их официальное начало. На церемонии открытия присутствовал начальник Управления подготовки Министерства обороны КР полковник Кожошев Алмазбек Тогтобекович, который выразил благодарность руководству и личному составу Министерства обороны Монголии и Генерального штаба Вооружённых Сил, организующим по просьбе Министерства обороны КР учения по поддержанию мира ООН и направляющим мобильную учебную группу, а также выразил удовлетворение в связи с возможностью ознакомиться с опытом, накопленным в ходе миротворческих операций Вооружённых Сил Монголии.

В рамках подготовки мобильной учебной группы будет осуществляться подготовка и обучение «инструкторов по организации предоперативной подготовки военных групп, участвующих в миротворческих операциях», включая основные принципы подготовки ООН, требования, методы обучения, методы организации практической подготовки, приближенной к реальным ситуациям, которые могут иметь место в теоретической и оперативной сферах, а также стандарты деятельности военных групп.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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