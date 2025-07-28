10 самых улучшенных авиакомпаний мира в 2025 году. №7 вас удивит, между японской Air Japan и немецкой Discover Airlines

CentralAsia (MNG) -

Skytrax опубликовал список 10 самых усовершенствованных авиакомпаний мира в 2025 году, в котором STARLUX заняла первое место.

За последние несколько недель Skytrax опубликовала список всевозможных наград для самых престижных авиакомпаний и аэропортов мира.

В последней категории присуждаются награды авиакомпаниям мира, добившимся наибольших успехов по таким показателям, как глобальные рейтинги и улучшения в производительности в различных номинациях из остальных списков, публикуемых рейтинговой организацией.

Для путешественников, которые в прошлом считали, что ряд авиакомпаний с ними обошлись не лучшим образом, этот список обещает быть особенно интересным, поскольку он поможет им решить, стоит ли еще раз рискнуть воспользоваться услугами своих предыдущих авиакомпаний.

Итак, давайте взглянем на тех, кто вошел в десятку лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax.

Самые улучшенные авиакомпании в мире

1. Авиакомпания STARLUX (JX/SJX)

За последний год авиакомпания STARLUX Airlines превратилась из новичка в яркую звезду. В июне 2025 года авиакомпания впервые получила 5-звездочный рейтинг от Skytrax — впечатляющее достижение для такого молодого перевозчика.

Сосредоточение внимания на таких важных мелочах, как теплое, внимательное обслуживание, прекрасно оформленные каюты и меню, которые больше напоминают изысканные блюда, чем простую формальность, дало блестящие результаты.

STARLUX также расширила свой флот новыми самолётами Airbus, благодаря чему самолёты остаются современными, надёжными и невероятно тихими. В бизнес-классе пассажиры теперь могут похвастаться креслами, откидывающимися в постель, экранами 4K и продуманными деталями, благодаря которым дальние перелёты кажутся гораздо менее роскошными.

2. ITA Airways (AZ/ITY)

За последний год авиакомпания ITA Airways начала осваивать новые горизонты не только как замена Alitalia. ITA становится авиакомпанией с собственной индивидуальностью, теперь также поддерживаемой Lufthansa Group. ITA стала ещё одним привлекательным маршрутом для путешественников, особенно благодаря своему узлу в Риме.

Воздушный флот также обновляется: старые самолёты заменяются новыми A330-900 и A350. Сервис стал более искренним, с нотками итальянского шика, который не кажется преувеличенным.

Инвестиции в более прочный корпус позволили ITA уже сегодня похвастаться лучшим в Европе салоном. Хотя предстоит ещё долгий путь, успехи, достигнутые в прошлом году, заслуживают высокой оценки.

3. HK Express / Гонконгский экспресс (UO/HKE)

Когда-то HK Express считалась просто бюджетной авиакомпанией Гонконга, но сегодня она превращается в более разностороннего перевозчика.

За последние 12 месяцев много времени и денег было вложено в то, чтобы придать авиакомпании собственный имидж и улучшить обслуживание на борту. Кроме того, благодаря растущей сети в Японии, Южной Корее и материковом Китае, он становится ключевым вариантом для региональных путешествий.

Модернизация парка до моделей Airbus A320neo и Airbus A321neo также играет свою роль в превосходстве HKE над конкурентами. Компания также активно инвестирует в искусственный интеллект (ИИ) для улучшения общего качества обслуживания клиентов за пределами самолёта и аэропортов.

То, что по-прежнему остается доступным бюджетным перевозчиком, теперь вызывает гораздо более приятные общие впечатления.

4. Eurowings (EW/EWG)

За последний год Eurowings превратилась в более надежную авиакомпанию. Когда-то этот вариант считался простым, но теперь она предлагает все самое необходимое: рейсы выполняются по расписанию, персонал более ориентирован на клиента, а путешествие становится гораздо менее стрессовым.

Авиакомпания также мыслит в долгосрочной перспективе. Новые, более тихие самолёты уже делают полёты более комфортными и экологичными, а полное обновление парка уже не за горами.

А с учетом того, что теперь на более длительных маршрутах также предлагается полноценный бизнес-класс, Eurowings заслужила право называться одной из самых передовых авиакомпаний в мире.

5. Egyptair (MS/MSR)

Egyptair добилась огромных успехов на пути к тому, чтобы стать авиакомпанией, на рейсах которой путешественники могут чувствовать себя уверенно. Когда-то это был самый дешевый вариант, который выбирали люди, а теперь это мощная структура, сочетающая египетское гостеприимство с современными улучшениями.

Перелеты стали более комфортными благодаря новым, более тихим самолетам Airbus A350 и 737MAX, а на земле все проходит более гладко благодаря более быстрой регистрации и более дружелюбному персоналу.

Недавно Egyptair была названа самой прогрессивной авиакомпанией Африки, а также получила признание за качество обслуживания бортпроводников и питание в эконом-классе. Хотя Egyptair пока не дотягивает до Ethiopian Airlines, одного из своих крупнейших конкурентов в регионе, есть за что её похвалить.

6. Air Japan (NQ/AJX)

При поддержке All Nippon Airways авиакомпания Air Japan предлагает очень надежный и продуманный до мелочей опыт, полностью соответствующий культуре страны-перевозчика.

Маршруты продуманы и соединяют Токио с Бангкоком, Сеулом, Сингапуром и многими другими азиатскими центрами. Хорошая сеть в сочетании с минималистичным подходом делает Air Japan достойным вариантом для тех, кто не слишком озабочен роскошью полетов.

Впечатления от полёта того стоят. Boeing 787 — новые и комфортабельные, с достаточным пространством для ног, портами для зарядки и креслами, которые не кажутся дешёвыми. Экипаж вежливый и гостеприимный, и даже еда на борту аппетитная.

7. MIAT Mongolian Airlines (OM/MGL)

За последний год авиакомпания MIAT Mongolian Airlines предприняла ряд впечатляющих шагов вперед. Появление новых самолетов Boeing 787 Dreamliner привнесло ощущение современности, сделав дальние перелеты в такие города, как Франкфурт и Стамбул, намного более комфортными.

MIAT также значительно расширила свои внутренние операции и обслуживание регионов страны. Ранее недостаточно обслуживаемые города теперь связаны со столицей страны более частыми рейсами, что открывает доступ к другим направлениям по всему миру.

MIAT когда-то была небольшой авиакомпанией, а теперь делает шаги к тому, чтобы стать мировым именем.

8. Discover Airlines (4Y/OCN)

Когда-то Discover Airlines считалась в основном ответвлением Lufthansa, специализирующимся на отдыхе, но теперь она ощущается как авиакомпания, которая находит свой голос. Его сеть расширилась, соединив немецкие города с такими местами, как Орландо, Виндхук и Калгари, предоставив путешественникам больше выбора по разумным ценам.

На борту заметно улучшение качества. В премиум-экономе появились настоящая стеклянная посуда, фарфоровые тарелки и продуманные мелочи, такие как сырное ассорти, в то время как даже пассажирам эконом-класса предлагают бамбуковые столовые приборы и более изысканное меню.

Новые технологии в самолетах, такие как 4K-экраны и Bluetooth-соединение, также не за горами. Поскольку туристические поездки постепенно вытесняют деловые, Discover — игрок, на которого стоит обратить внимание.

9. Air Greenland (GL/GRL)

Air Greenland все еще очень мал и привязан к своим полярным корням, но в последнее время он стал более заметным. Открытие нового международного аэропорта Нуука стало поворотным моментом, и авиакомпания Air Greenland в полной мере воспользовалась этим.

Новые маршруты, такие как прямые рейсы в Икалуит и датские города, создают ощущение, что Гренландия стала гораздо доступнее, чем несколько месяцев назад.

Их новый A330neo обеспечивает тихий комфорт в дальних путешествиях, но что особенно бросается в глаза, так это готовность авиакомпании поставить пассажиров в центр всего. Некоторые пользователи Reddit даже назвали Air Greenland одним из самых гостеприимных перевозчиков, с которыми им приходилось сталкиваться.

Усилия Air Greenland по объединению местной культуры с передовой индустрией гостеприимства и одновременному устойчивому развитию являются вдохновляющими.

10. Cebu Pacific (5J/CEB)

Cebu Pacific превращается в завидного авиаперевозчика для отдыха, составляя реальную конкуренцию своему местному конкуренту, предоставляющему полный спектр услуг, Philippine Airlines.

Их стратегия, направленная на выявление крупных городов по всему миру для связи с популярными курортами на Филиппинах и в других частях Азии, сделала их не только популярным перевозчиком с разумными ценами, но и вариантом для путешественников из всех слоев общества.

Модернизация парка самолетов помогла авиакомпании сохранить рентабельность, а недавние инвестиции в улучшение общего качества обслуживания клиентов сыграли свою роль.

Часто задаваемые вопросы о самых улучшенных авиакомпаниях

1. Какая авиакомпания была признана Skytrax самой улучшенной в 2025 году?

Авиакомпания STARLUX Airlines заняла первое место в рейтинге самых улучшенных авиакомпаний мира в 2025 году благодаря своему 5-звездочному рейтингу, улучшенному обслуживанию на борту и быстрому расширению парка.

2. Почему ITA Airways считается одной из самых улучшенных авиакомпаний?

ITA Airways получила признание за повышение стандартов обслуживания, обновление парка современными самолетами, такими как A350, и создание уникальной идентичности, отличной от своей предшественницы Alitalia.

3. Входят ли бюджетные авиакомпании в список самых улучшенных авиакомпаний Skytrax?

Да, бюджетные авиакомпании, такие как HK Express и Cebu Pacific, попали в список благодаря значительному улучшению своего сервиса, модернизации парка и общего качества обслуживания, несмотря на то, что являются бюджетными вариантами.

4. Какую пользу путешественники могут извлечь из списка самых улучшенных авиакомпаний Skytrax? Путешественники могут использовать этот список, чтобы пересмотреть выбор авиакомпаний, которые они, возможно, ранее избегали, поскольку эти перевозчики добились заметного прогресса в обслуживании, комфорте и надежности.

5. По каким критериям Skytrax составляет рейтинг наиболее улучшенных авиакомпаний?

Skytrax оценивает авиакомпании на основе улучшения качества обслуживания, бортовых продуктов, качества обслуживания клиентов, обновления парка и глобальных рейтингов эффективности по сравнению с предыдущими годами.

автор: Атхарва Кхадилкар

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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