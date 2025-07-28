Animotion Media выводит «Фиксиков» на новую территорию — в Монголию. Видео

CentralAsia (MNG) -

Компания заключила новое партнерство с Izagur Media, чтобы представить анимационный сериал в области STEM монгольской аудитории.

Animotion Media Group, международная компания в сфере детских развлечений, стоящая за такими любимыми детскими IP, как «Фиксики», объявила о новом партнерстве с Izagur Media с целью распространения анимационного сериала в области STEM среди монгольской аудитории через платформы SVOD и Dream TV.

Благодаря этому сотрудничеству популярный анимационный сериал «Фиксики» в жанре STEM, рассказывающий о приключениях крошечных существ, которые тайно живут внутри машин и пытаются их починить, станет доступен на монгольском языке на платформах SVOD. Первый сезон вышел в июне, а последующие будут выходить постепенно, ежемесячно. Помимо цифрового стриминга, Izagur Media будет транслировать «Фиксиков» на своём линейном канале Dream TV, что сделает сериал доступным для семей по всей стране.

«По мере того, как мы расширяем свое присутствие на новых территориях, важно находить партнеров, которые понимают культурную и образовательную ценность того, что мы создаем», — отметила Юлия Николаева, генеральный директор Animotion Media Group. «Izagur Media привносит это понимание, и вместе мы предоставляем монгольским семьям доступ к шоу, которое делает науку веселой и интересной».

«Мы всегда ищем выдающийся контент, который будет интересен и полон смысла для детей. «Фиксики» — одновременно умный и весёлый мультфильм, и мы гордимся тем, что первыми представили его детям в Монголии», — сказала Айгерим Лесхан из Izagur Media.

«Фиксики» знакомят детей с устройством окружающего мира – от электроники до двигателей – через приключения маленьких мастеров-ремонтников. Сериал переведён более чем на 30 языков и нравится детям более чем в 150 странах.

источник: MiddleAsianNews

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