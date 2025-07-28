Монгольская красавица подписала контракт с Лаосской футбольной лигой

Солонго Чинбаатар

CentralAsia (MNG) - Монгольская футболистка СОЛОНГО Чинбаатар подписала контракт с командой Master 7 Лаоса в качестве легионера в женской лиге AFC Womens Champions LEAGUE

Это делает ее первой женщиной-легионером-футболистом из Монголии.

Команда Master 7 завоевала титул чемпиона женской лиги Лаоса 2024 года!

AFC Womens Champions LEAGUE — высший женский футбольный клубный турнир в Азии. В нём участвуют ведущие клубы из стран, входящих в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Турнир был учреждён в 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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