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Монгольская красавица подписала контракт с Лаосской футбольной лигой
Солонго Чинбаатар
Солонго Чинбаатар

CentralAsia (MNG) -  Монгольская футболистка СОЛОНГО Чинбаатар подписала контракт с командой Master 7 Лаоса в качестве легионера в женской лиге AFC Womens Champions LEAGUE

Это делает ее первой женщиной-легионером-футболистом из Монголии.

Команда Master 7 завоевала титул чемпиона женской лиги Лаоса 2024 года!

AFC Womens Champions LEAGUE — высший женский футбольный клубный турнир в Азии. В нём участвуют ведущие клубы из стран, входящих в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Турнир был учреждён в 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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