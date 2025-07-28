Врач тайваньского военного госпиталя провел обучение по интенсивной терапии в НТЦ Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -

В рамках сотрудничества между Национальным центром травматологии и тайваньского военного госпиталя Tri-Service медицинские специалисты обмениваются опытом и передовыми технологиями в области здравоохранения.

В рамках сотрудничества профессор Лю Чэн-тин, хирург отделения интенсивной терапии Третьего объединенного военного госпиталя на Тайване, в течение месяца работал в отделении интенсивной терапии Национального травматологического центра и отделении интенсивной терапии присоединенного госпиталя, а также проводил стажировку для монгольских коллег.

Военный госпиталь Tri-Service Тайваня

Он организовал обучение врачей, медсестер и медицинских специалистов отделений интенсивной терапии центральных и отраслевых больниц по пяти темам, а также внедрил новые диагностические и лечебные технологии в здравоохранение.

Национальный центр травматологии в Улан-Баторе

В этом контексте заместитель директора медицинского департамента Национального центра профилактики и контроля психического здоровья Дагвадорж Лхагвадорж и представители профильных ведомств приняли приглашенного профессора из Тайваня и обменялись мнениями о результатах и состоянии дел в деятельности.

источник: MiddleAsianNews

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