Монголы пригласили известного японского тренера, чтобы собрать урожай золота на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

CentralAsia (MNG) -

Известный японский тренер Кадзухито Сакаэ сотрудничает со сборной Монголии по вольной борьбе. Монгольские борцы вольного стиля теперь приступят к японским тренировкам и борьбе в японском стиле.

Известный японский тренер Кадзухито Сакаэ, чье имя навсегда вошло в историю мировой вольной борьбы, согласился сотрудничать с Монгольской федерацией вольной борьбы.

Кадзухито Сакаэ — опытный тренер, принесший Японии 14 золотых медалей, 3 серебряные медали летних Олимпийских игр и более 30 золотых медалей чемпионатов мира.

Федерация вольной борьбы Монголии объявила, что в рамках ее обновленной политики Казухито Сакая приглашен работать с национальной сборной до конца цикла летних Олимпийских игр 2025–2028 годов в Лос-Анджелесе и будет выполнять функции тренера-консультанта национальной сборной в течение этого периода.

Кадзухито Сакаэ ( 栄 和人) — японский борец, чемпион Азии, призёр чемпионата мира и Азиатских игр.

Родился в 1960 году на островах Амами. В 1983 году на чемпионате Азии стал чемпионом по правилам вольной борьбы и завоевал серебряную медаль по правилам греко-римской борьбы. В 1986 году стал серебряным призёром Азиатских игр по вольной борьбе. В 1987 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по правилам вольной борьбы. В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Сеуле, но неудачно. В 1989 году вновь стал чемпионом Азии по правилам вольной борьбы.

Примечательно, что на чемпионате Азии по борьбе 1983 года он завоевал золотую медаль в вольной борьбе и серебряную – в греко-римской. После завершения спортивной карьеры он работал тренером национальной сборной, тренировав Саори Ёсиду, Каори Итё, Хитоми Обара, Тихару Итё и Эри Тосаку, среди прочих.

источник: MiddleAsianNews

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