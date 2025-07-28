Формирование будущих связей: Монголия и Таджикистан движутся к стратегической интеграции

CentralAsia (MNG) -

Дипломатические отношения между Монголией и Таджикистаном, установленные 24 апреля 1992 года, на протяжении последних трёх десятилетий развивались умеренными темпами.

Однако в настоящее время наблюдается заметное оживление двустороннего диалога. Важным событием стал первый в истории государственный визит Президента Монголии в Таджикистан, состоявшийся 24–26 июля 2025 года.

Переговоры между президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе продемонстрировали решимость обеих сторон углублять и расширять партнерство.

На фоне всё ещё скромного товарооборота очевидна политическая воля к расширению сотрудничества в областях со значительным, но пока неиспользованным экономическим потенциалом. Если в 2024 году взаимный товарооборот составил всего 50 тыс. долларов США, то в первой половине 2025 года он достиг 203,4 тыс. долларов США, увеличившись более чем в 14 раз по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на небольшие абсолютные показатели, такой рост отражает взаимную заинтересованность в укреплении экономических связей.

В настоящее время торговля остается в значительной степени односторонней: Таджикистан импортирует из Монголии шерсть, кашемир, кожу, мясо и сопутствующие товары, в то время как его экспорт, в основном фрукты, овощи, хлопок и текстиль, остается ограниченным.

Ключевым событием визита стал первый монголо-таджикский бизнес-форум, собравший около 150 представителей бизнеса. По итогам форума было принято решение о создании Делового совета, который станет связующим звеном между предпринимателями обеих стран, способствуя новым форматам сотрудничества и инвестиций.

Очевидно, что переход от политических деклараций к реальному экономическому взаимодействию требует системной подготовки. В связи с этим Президент Эмомали Рахмон предложил разработать совместную дорожную карту по активизации торгово-экономического сотрудничества. Этот документ должен включать конкретные проекты и механизмы поддержки частного сектора, обеспечивая переход к практическому сотрудничеству в рамках четкой и долгосрочной стратегии.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества было определено сельское хозяйство, особенно животноводство. Монголия выразила готовность поставлять в Таджикистан высококачественную халяльную мясную продукцию и предложила сотрудничество в области ветеринарно-санитарного контроля. Таджикистан, в свою очередь, предложил увеличить импорт монгольской шерсти, кожи и кашемировых изделий, а также расширить экспорт фруктов, овощей и консервов. Обсуждаются совместные проекты по переработке шерсти, хлопка и кашемира, соответствующие программе развития текстильной промышленности Таджикистана и инициативе Монголии «Белое золото».

Подписанный в ходе визита Меморандум о взаимопонимании охватывает широкий спектр направлений сельского хозяйства — от растениеводства и животноводства до механизации, семеноводства, борьбы с вредителями и болезнями, мелиорации земель, а также профессиональной подготовки и обмена специалистами.

В энергетическом секторе дискуссии были сосредоточены на зеленой повестке дня и целях устойчивого развития. Страны планируют углубить обмен опытом в области проектирования и строительства гидроэлектростанций, а также развития кадровых ресурсов. Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в области гидроэнергетики, обмен экспертами, программы обучения и реализацию совместных инициатив.

Монголия проявила особый интерес к опыту Таджикистана, поскольку страна покрывает более 98 процентов своих потребностей в электроэнергии за счет гидроэнергетики. Как отметил президент Монголии: «Мы высоко ценим политику и опыт Таджикистана в укреплении своих позиций в области возобновляемой энергетики и придаём большое значение дальнейшему сотрудничеству. Это партнёрство может послужить моделью для «зелёного» развития и рационального использования ресурсов странами, не имеющими выхода к морю».

Были также рассмотрены вопросы логистики. В ходе переговоров стороны договорились о совместном преодолении транспортных барьеров, разработке новых маршрутов и интеграции в региональные инфраструктурные сети.

«Существует общее понимание необходимости развития кратчайших автомобильных путей между нашими странами, налаживания прямого воздушного сообщения, создания новых транспортных коридоров, что будет способствовать региональной торгово-экономической интеграции», — заявил президент Монголии. Преодоление географических ограничений посредством совместных инфраструктурных проектов рассматривается как ключ к стимулированию взаимной торговли.

Другими перспективными направлениями сотрудничества являются горнодобывающая промышленность, переработка полезных ископаемых, а также развитие лёгкой и пищевой промышленности на базе местного сырья. Таджикистан предложил изучить возможность создания совместных предприятий в этих отраслях.

Стороны подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ООН и ШОС, и выразили солидарность в решении глобальных проблем, включая изменение климата.

Состоялись дополнительные переговоры о совместной работе по управлению стихийными бедствиями, включая снижение рисков, системы раннего оповещения, использование современных технологий и совместные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

В заключение следует отметить, что Монголия и Таджикистан переживают качественные изменения в своих отношениях. Несмотря на скромную историю взаимодействия, обе страны демонстрируют целенаправленное стремление к расширению политического и экономического сотрудничества. Стороны разделяют чёткое понимание важности реализации конкретных проектов, создания устойчивых институциональных механизмов и согласования национальных стратегий. В совокупности эти усилия формируют прочную основу для всесторонних и долгосрочных двусторонних отношений.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения