Аджман и Улан-Батор обсуждали отношения

Наследный принц Аджмана шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми (справа) и посол Монголии Одонбаатар Шижээхуу

CentralAsia (MNG) - Шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми, наследный принц Аджмана и председатель Исполнительного совета Аджмана, принял в Эмиратском дворе посла Монголии в ОАЭ Одонбаатара Шижээхуу. Об этом сообщает Gulf Today.

Шейх Аммар приветствовал посла и рассказал о прочных связях между двумя дружественными странами и их народами в различных областях.

На встрече также были рассмотрены пути расширения двустороннего сотрудничества, особенно в секторах развития, в целях обеспечения взаимных интересов и содействия процветанию обеих стран.

Одонбаатар Шижээхуу выразил искреннюю благодарность и признательность наследному принцу за теплый прием и щедрое гостеприимство, высоко оценив прогресс и развитие эмирата Аджман, особенно в сфере туризма и экономики.

На встрече присутствовал ряд шейхов и высокопоставленных чиновников.

Недавно ОАЭ и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) относительно взаимного безвизового режима для владельцев обычных, дипломатических, специальных и миссионерских паспортов в рамках постоянных усилий по развитию и укреплению двусторонних отношений и достижению общих интересов двух народов и стран.

В соответствии с этим меморандумом граждане ОАЭ, имеющие обычные, дипломатические, специальные и миссионерские паспорта, освобождаются от визы для въезда в Монголию и могут находиться там в течение периода до 30 дней за один визит, а граждане Монголии, имеющие дипломатические, служебные и обычные паспорта, освобождаются от визы для въезда в Объединенные Арабские Эмираты.

Государственный министр Ахмед Али Аль Сайег и министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх подписали меморандум, который является частью укрепления двусторонних отношений между ОАЭ и Монголией и упрощения передвижения между двумя странами.

Эта мера рассматривается как важный шаг на пути к укреплению совместного сотрудничества в области политики, экономики, культуры, образования и других областях, представляющих взаимный интерес.

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