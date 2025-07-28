США и ЕС договорились о пошлине на европейские товары в размере 15%

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в своем гольф-клубе в Шотландии, где он находится с тем, что представляется как частная поездка. Об этом сообщает Би-Би-Си.

На пресс-конференции Трамп сказал, что тариф на импорт в США из стран Евросоюза составит не менее 15%. Кроме того ,по его словам, страны ЕС закупят в США военную технику, энергоносители на сумму на 750 млрд долларов в ближайшие четыре года, а также инвестируют в американскую экономику 600 млрд долларов.

Фон дер Ляйен, как передают агентства, сказала, что сторонам удалось заключить выгодную сделку,.

На США и Евросоюз приходится почти треть всего объема мировой торговли товарами и услугами. Импорт товаров из ЕС в США заметно превышает экспорт американских товаров в Европу (по данным за прошлый год 606 млрд долларов против 370 млрд), и Трамп считает этот дефицит серьезной проблемой. Он угрожал установить тариф в 30% на европейский импорт с 1 августа, если бы договориться не удалось.



«Это хорошая сделка для всех. — сказал Трамп. — Она сделает нас ближе. В каком-то смысле это партнерство».

Фон дер Ляйен, со своей стороны, сказала, что это «большая сделка», достигнутая путем «жестких переговоров».

50-процентные пошлины на сталь и алюминий, которые Трамп ввел на импорт из всех стран мира, остаются в силе и для ЕС.

Многие комментаторы отмечают, что такое соглашение — это не лучший для Евросоюза вариант, но оно все же лучше, чем неопределенность. И в то же время многие вопросы о содержании соглашения остаются без ответа.

Например, участники переговоров сказали прессе, что пошлины на некоторые, очень немногие американские товары Европа все же введет или сохранит. На какие именно — пока не известно.

Кроме того, вопрос для Трампа был не только в пошлинах: он много жаловался на жесткие правила, которыми Европа, по его мнению, дискриминирует американских производителей. О чем стороны договорились или договорятся по этому вопросу?

Трамп сказал, что Европа инвестирует в США 600 млрд долларов — но не объяснил, за какой срок, во что именно, и какое именно отношение к этому имеет Еврокомиссия, с главой которой он провел переговоры.

Наконец, Трамп заявил, что страны ЕС будут закупать у США оружие и военную технику, и тут уже совершенно непонятно, при чем тут ЕС: оружие покупают и продают отдельные страны и компании, со структурами Евросоюза тут договариваться не о чем.

Немецкий бизнес недоволен

Федерация промышленности Германии, BDI, заявила, что такие пошлины будут иметь «существенные негативные последствия» для экономики по обе стороны Атлантического океана.

Ассоциация химической промышленности Германии, VCI, заявила, что пошлины на европейский экспорт в США остались слишком высокими.

«Когда ждал урагана, то радуешься простой буре. Эскалации удалось избежать, но цена слишком высока для обеих сторон», — говорится в заявлении VCI,

Федерация оптовой и международной торговли и услуг назвала договоренность «болезненным компромиссом», который угрожает существованию многих компаний.

Глава исследовательского экономического IFO Institute Клеменс Фауст, как передает агентство AFP, сказал, что такое соглашение «унизительно для ЕС, что отражает дисбаланс сил».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, тем не менее, приветствовал соглашение между США и ЕС, поскольку оно, по его оценке, позволит избежать «ненужной эскалации в трансатлантических торговых отношениях».

«Мы таким образом смогли защитить наши фундаментальные интересы, хотя я и хотел бы большего облегчения в трансатлантической торговле», — заявил Мерц.

Канцлер отметил, что сторонам предстоит еще договориться о множестве конкретных деталей соглашения, и он обещает полностью поддерживать Еврокомиссию на предстоящих переговорах.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал соглашение «хорошим первым шагом».

«Теперь мы оценим результат переговоров и его влияние на экономику и занятость в Германии», — пообещал Клингбайль.

«Мы заменим российские газ и нефть»

Позже глава Еврокомиссии провела еще одну встречу с журналистами отдельно от Трампа. Среди преимуществ сделки она выделила расширение закупок американских энергоносителей.

«Мы заменим российские газ и нефть значительными закупками в США сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива», — сказала она.

«Сегодняшняя сделка создает определенность во времена неопределенности. Она приносит стабильность и предсказуемость для граждан и бизнесов по обе стороны Атлантики», — подчеркнула фон дер Ляйен.

И Трамп, и фон дер Ляйен могут преподнести это как свою победу

Анализ бизнес-корреспондента Би-би-си Джонатана Джозефса

После долгих напряженных переговоров между высшими торговыми представителями ЕС и США, наконец, ударили по рукам.

В итоге, чтобы прийти к соглашению, их лидерам пришлось сесть лицом к лицу и поговорить лично.

Подобное мы наблюдали в других сделках, достигнутых президентом Трампом: его личное участие позволило довести их до конца, даже когда казалось, что не получится.

То, что в итоге все-таки получилось, значимо для обеих сторон, ведь речь здесь о том, что ЕС называет «крупнейшими в мире двусторонними торговыми и инвестиционными взаимоотношениями».

И президент Трамп, и председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут преподнести этот результат как своего рода победу.

Для ЕС тарифы могли быть еще выше, чем итоговые 15% — грозили 30%. Хотя это все же выше, чем 10% для Великобритании.

А для США, исходя из прошлогодних цифр, это сулит 90 млрд долларов поступлений в казну от тарифов, плюс инвестиции на 600 млрд долларов.