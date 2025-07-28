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Австрия заявила о готовности к обсуждению членства в НАТО

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсудить возможное вступление в НАТО. В интервью немецкому изданию Welt она отметила, что внешняя политика России и текущая международная обстановка вызывают обеспокоенность.

Госпожа Майнл-Райзингер подчеркнула, что нейтралитет уже не может обеспечить защиту Австрии. По ее словам, страна вкладывает средства в оборону, но этого недостаточно в условиях неопределенности и агрессии со стороны России.

Министр добавила, что большинство австрийцев и законодателей не поддерживают идею вступления в альянс. Однако она считает, что обсуждение этого вопроса необходимо.

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