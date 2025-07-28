Курс тенге под давлением и интервенции не помогут – глава Нацбанка Казахстана

CentralAsia (KZ) - Курс тенге сейчас находится под давлением и интервенции не помогут, заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. Об этом пишет КазТАГ.

«С 2015 года Казахстан перешел на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса. Это был принципиально важный шаг в сторону более гибкой, современной и устойчивой экономической модели. Это означает, что сейчас курс тенге формируется на валютном рынке под воздействием спроса и предложения, а также является отражением рыночных процессов в экономике, внутренних и внешних факторов. Раньше, когда валютный курс устанавливался государством, это приводило к резким, административным и одномоментным девальвациям. Почему сейчас курс под давлением», - написал Сулейменов на своей странице в социальной сети.

По его словам, объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%.

«ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов. Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство – это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге. Со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого естественно нужно время. Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту», - пояснил глава Нацбанка.

Он добавил, что регулятор условно делит факторы, которые влияют на курс тенге, на три основные категории:

1. Фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели;

2. Рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов);

3. Спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса.

«Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы. На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем – ситуация стабильная и контролируемая. Основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос. Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят», - считает руководитель Нацбанка.

По его словам, «важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом».

«Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на бирже и на межбанковском рынке и готовы оперативно реагировать в случае резкой волатильности и спекулятивных операций. В результате прагматичной государственной политики мы накопили $52,2 млрд международных резервов, которые позволят нам сгладить спекулятивные колебания», - заверил Сулейменов.

Отметим, что в субботу цена продажи $1 вплотную приблизилась к отметке в Т550.

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