Ответственные за теракт в «Крокус сити холл» проходили обучение в Турции

CentralAsia (CA) - Участники группировки «Вилаят Хорасан» (входит в группировку «Исламское государство», их деятельность запрещена в РФ), в том числе те, которые совершили нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, проходили обучение на территории Турции. Об этом сказано в материалах дела, передаёт ТАСС.

В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года для координации действий между членами террористической организации «Вилаят Хорасан» и её руководством был назначен связной — Файзов М.З. (старший). Пребывая в Турции, он занимался организацией встреч между организаторами и исполнителями терактов на территории Пакистана и Афганистана, а также обеспечивал проживание для боевиков, проходивших обучение с целью подготовки к террористической деятельности.

Согласно материалам дела, за этот период в Турции обучались предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле»: Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — младший брат организатора. Они получили, в частности, навыки обращения с огнестрельным оружием.

ТАСС со ссылкой на материалы следствия также сообщил, что граждане Беков А.И. и Хикматов А.М., находясь за границей, действовали в интересах высшего политического руководства Украины с целью дестабилизации обстановки в России.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. По информации Следственного комитета, жертвами нападения стали 149 человек. Четверо исполнителей пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Впоследствии были задержаны и их пособники. Все задержанные, как установлено, связаны с «Вилаят Хорасан».