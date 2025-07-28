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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

CentralAsia (CA) -  На восточном побережье северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 28 июля сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

В управлении сообщили, что очаг залегал на глубине в 50 метров.

Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.

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