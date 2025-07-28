Расследование установило личности двух из четырех организаторов теракта в «Крокусе», - СМИ

CentralAsia (CA) - Следствие установило личности руководителей террористического сообщества, участники которого совершили теракт в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом пишет ТАСС.

«Из материалов дела следует, что находящиеся за рубежом Беков А. И. и Хикматов А. М. «действовали в интересах высшего политического руководства Украины» в целях дестабилизации ситуации в России. С 1 июня 2023 года они вели подготовку участников террористической группы к совершению терактов в Москве и Каспийске (впоследствии его удалось предотвратить), вовлекли в преступную деятельность последователей террористической идеологии, которые присягнули запрещенной в РФ организации «Вилаят Хорасан».

«Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи, действуя совместно в составе организованной группы, в период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства - концертный зал «Крокус сити холл», - указано в материалах.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» был совершен 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета России, его жертвами стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.