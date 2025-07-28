Список документов, подписанных в ходе визита президента Монголии в Таджикистан

- Таджикистан, политика
- 10:31, 28 июля 2025
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CentralAsia (TJ) - После завершения переговоров на высшем уровне Таджикистана и Монголии во Дворце нации с участием и в присутствии глав государств состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Об этом передает Ховар.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместное заявление Таджикистана и Монголии о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многогранного сотрудничества.
Также было подписано 10 новых документов о сотрудничестве:
— Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Монголии;
— Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и Министерством энергетики Монголии о сотрудничестве;
— Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
— Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии о сотрудничестве в сфере туризма;
— Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан и Министерством цифрового развития, инноваций и связи Монголии в области цифровизации;
— Меморандум о взаимопонимании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Монголии и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан;
— Меморандум о взаимопонимании в области научного сотрудничества и технологий между Национальной академией наук Таджикистана и Академией наук Монголии;
— Меморандум о взаимопонимании между Открытым акционерным обществом «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» и «E-Монголия Академия»;
— Меморандум о взаимопонимании между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Национальным институтом исследований в области безопасности Монголии;
— Меморандум о сотрудничестве между Государственным учреждением «Национальный музей Таджикистана» Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан и Национальным музеем Монголии.
После завершения церемонии подписания новых документов о сотрудничестве главы государств — уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Ухнаагийн Хурэлсух провели пресс-конференцию для широкого круга журналистов.