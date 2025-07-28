Спикер парламента Монголии примет участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ примет участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария) с 29 по 31 июля 2025 года.

Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии стал членом Межпарламентского союза в 1962 году и с тех пор регулярно участвует в работе конференции, внося активный вклад в деятельность мирового парламентского сообщества. В 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов примут участие спикеры парламентов более 180 стран, представители международных организаций, исследователи и представители гражданского общества.

Конференция спикеров парламентов – это встреча высокого уровня, проводимая раз в четыре года с целью укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения участия парламентов в решении глобальных проблем. Спикер Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ примет участие в конференции и выступит с речью на тему «Мир в кризисе: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира и справедливости для всех». В ходе конференции также состоится обмен мнениями со спикерами парламентов других стран по таким вопросам, как демократия, мир, устойчивое развитие и гендерное равенство.

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