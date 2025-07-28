Сирия проведёт первые выборы с момента свержения режима Асада

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CentralAsia (CA) - сиВ Сирии с 15 по 20 сентября состоятся внеочередные выборы в местный парламент (Меджлис аш-Шааб). Об этом сообщило сирийское государственное информагентство Sana со ссылкой на председателя избирательной комиссии Мохаммада Таха аль-Ахмада.

Накануне были обнародованы планы по проведению президентских выборов в Сирии в рамках переходного периода. Их представил Ахмед аш-Шараа, также известный как Мохаммад аль-Джулани. Как сообщил глава сирийского избиркома, спустя три недели после подписания указа аш-Шараа в стране начнётся формирование избирательных органов. После этого потенциальные кандидаты смогут подавать заявки и участвовать в дебатах.

Согласно озвученному плану, Народный совет Сирии будет состоять из 210 членов, из которых две трети будут избраны гражданами, а оставшиеся 70 — назначены президентом. На время переходного периода парламенту предстоит разрабатывать новое законодательство и участвовать в подготовке постоянной конституции страны.

В марте аш-Шараа подписал конституционную декларацию, регламентирующую переходный этап. В ней указано, что срок полномочий временного парламента составит три года, после чего возможны новые выборы. Народный совет также получит право смещать президента или ограничивать его власть. Тем не менее, на начальном этапе исполнительная власть будет сосредоточена в руках главы государства.

Ранее при правлении Башара Асада выборы в Народный совет сопровождались массовыми нарушениями, а победу регулярно одерживала партия действующего президента. Эти выборы не признавались сирийской оппозицией и рядом западных стран.