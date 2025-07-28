В селе на юго-западе Казахстана смыло дороги из-за сильного ливня

CentralAsia (KZ) - В Казахстанском селе Шетпе Мангистауской области после сильного ливня затопило дороги и дворы, машины вязнут в грязи. Об этом 27 июля сообщило местное издание «Lada.kz».

Устранять последствия сильного ливня выехали сотрудники дорожных служб. Как сообщили в региональном филиале АО НК «Казавтожол», для оперативной проверки состояния трасс были направлены две патрульные «ГАЗели» дорожно-ремонтной службы. Повреждений дорожного покрытия не зафиксировано, в привлечении тяжёлой техники необходимости не возникло.

В акимате района уточнили, что зафиксированы случаи подтопления частных домов и приусадебных участков. По меньшей мере 15 человек обратились в экстренные службы с просьбой об откачке воды.

Сотрудники районного управления по чрезвычайным ситуациям проводят обход дворов и в дальнейшем оценят ущерб, нанесённый стихией.

Ранее в интернете появилось множество видео с последствиями ливня — на кадрах видно, как в селе затоплены дороги и дворы, машины и люди застревают в грязи.

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