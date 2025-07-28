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В Китае прошел саммит СМИ и аналитических центров ШОС «Развитие «Шанхайского духа»

CentralAsia (KZ) -  В Чжэнчжоу, Китай, 23-27 июля прошло пленарное заседание Саммита СМИ и аналитических центров ШОС, темой которого стало «Развитие «Шанхайского духа» и совместное строительство прекрасного дома». Об этом сообщает Синьхуа.

В мероприятии приняли участие 400 представителей около 200 СМИ, аналитических центров и правительственных органов из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и международных и региональных организаций.

На саммите отметили важность отстаивания «Шанхайского духа» и объединения СМИ и научных кругов для развития обменов и сотрудничества в рамках ШОС.

Заместитель завотделом пропаганды ЦК КПК, глава Пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои отметил, что в контексте приближающегося саммита ШОС в Тяньцзине встреча представителей СМИ и аналитических центров имеет большое значение для построения тесного сообщества.

В ходе проходящего саммита также были опубликованы «Чжэнчжоуский консенсус Саммита СМИ и аналитических центров ШОС» и доклады аналитических центров под названиями «Совместная охрана сокровищ человеческой цивилизации: концепция и практика Китая в области сохранения культурного наследия в новую эпоху» и «Исследование построения сообщества единой судьбы ШОС».

Также на заседании зачитали поздравительное письмо президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес участников саммита. В своем послании он отметил, что СМИ и аналитические центры играют важную роль в укреплении доверия и в отражении духа и культуры ШОС.

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