Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на «Аэрофлот»

CentralAsia (CA) - Хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY 28 июля заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Хакерская группа Silent Crow заявила, что на протяжении года имела доступ к внутренней корпоративной сети авиакомпании «Аэрофлот». По их утверждению, в результате атаки были выведены из строя около 7 тысяч серверов — как физических, так и виртуальных.

Злоумышленники утверждают, что получили доступ к базам данных с историей перелётов, взломали все ключевые корпоративные системы, захватили управление персональными компьютерами сотрудников, включая устройства руководства компании, а также скопировали информацию с серверов прослушивания и систем наблюдения за персоналом.

По их оценке, общий объём похищенных данных составляет 12 терабайт. В своём заявлении, опубликованном в Telegram, Silent Crow утверждает, что все ресурсы либо уничтожены, либо более недоступны, а восстановление может обойтись в десятки миллионов долларов. Они называют нанесённый ущерб стратегическим.

«Аэрофлот» утром 28 июля сообщил о сбое в своей информационной системе, не уточнив причины и сроки устранения неполадок. На фоне инцидента перевозчик отменил 42 рейса в Шереметьево и из него, а в аэропорту образовались очереди пассажиров. Московская прокуратура начала проверку.