Жена казахского бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП: погибли два человека

CentralAsia (KZ) - В смертельном ДТП в Жамбылской области погибли два человека, еще двое доставлены в больницу с травмами. По данным, которые распространяются в сети, пострадавшие - жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова. Об этом 28 июля сообщили СМИ Казахстана.

В региональной полиции личные данные участников аварии не раскрывают, но подтвердили сам факт происшествия и озвучили его обстоятельства.

«27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург водитель Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении города Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу», — сообщили в полиции Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения личности погибших и пострадавших, источники местных СМИ указывают, что в автомобиле находилась супруга Рахмонова.

Также в ряде интернет-пабликов распространилась информация о деталях ДТП с упоминанием семьи известного спортсмена.

«Авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области. Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296-м километре трассы Алматы - Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся — она не справилась с управлением. На месте погибла 39-летняя женщина, ещё одна — 35 лет — умерла по дороге в больницу. Рахмонова и её сын госпитализированы в Шу, их состояние — средней тяжести», — сообщается в публикации.

Позже стало известно, что жена и сын спортсмена были выписаны из больницы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Шавкат Рахмонов — 30-летний боец UFC, выступающий за Казахстан в полусредней весовой категории. На данный момент он занимает третью позицию в своём дивизионе.

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