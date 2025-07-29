Монгольский ученик завоевал бронзу на Международной олимпиаде по биологии

CentralAsia (MNG) -

36-я Международная биологическая олимпиада (IBO 2025) завершилась 26 июля 2025 года в Кесон-Сити (Филиппины), где были объявлены лучшие ученики со всего мира.

Из более чем 300 студентов из 75 стран, принявших участие в этом году в соревнованиях, команда Монголии завоевала одну бронзовую медаль и одно почетное упоминание.

АМАРТУВШИН Анар, ученик 12-го класса Международной школы «Орчлон», был удостоен бронзовой медали, а САНСАРМАА Санчигдорж, ученица 11-го класса Международной школы «Монгол тэмуулэл», получила поощрительную грамоту. Другие члены команды также показали высокие результаты.

Школьники выполнили задания олимпиады в Университете Атенео де Манила. Конкурс проходил в два этапа. Практический тур IBO 2025 состоял из четырёх экзаменов, направленных на проверку умения решать биологические задачи с использованием лабораторных методов и навыков, продолжительностью по 1,5 часа каждый. Теоретический тур проверял понимание, анализ и применение биологических знаний. Он состоял из двух частей, продолжительностью по 3 часа каждая.

Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO) — международное научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года. Проводится в июле ежегодно с 1990 года. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из 4 участников, победителей национальной биологической олимпиады, а также 2 и более руководителей. IBO — одна из Международных олимпиад школьников.

Официальным языком олимпиады является английский (согласно уставу все задания страна-организатор должна также предоставить и на русском языке). Все участники оцениваются на их индивидуальном зачёте. Они базируются на результатах теоретического и практического испытаний в нескольких основных разделах биологии: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика. Золотые медали предоставляются лучшим 10 % участников, серебряные медали предоставляются следующим 20 % участников, и бронзовые медали предоставляются следующим 30 % участников.

источник: MiddleAsianNews

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