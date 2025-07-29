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Монгольские дзюдоисты завоевали 11 медалей на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Турнир Большого шлема по дзюдо The Ulaanbaatar 2025 Judo Grand Slam завершился после трёх дней соревнований на арене Steppe Arena в столице. 236 борцов и борчих из 28 стран соревновались в семи весовых категориях в этом турнире мирового рейтинга.

Японские дзюдоисты завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, в общей сложности 12 медалей, и возглавили командный зачет. Занявшие второе место монгольские дзюдоисты завоевали три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей. Вслед за монгольскими дзюдоистами на третьем месте оказалась команда Международной федерации дзюдо (IJF) или россияне, завоевавшая одну золотую, две серебряные и семь бронзовых медалей.

источник: MiddleAsianNews

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