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Состоится 4-й Монголо-Японский международный форум бизнеса и инноваций

CentralAsia (MNG) -  18 августа в Национальной торгово-промышленной палате Монголии (НТПП) пройдет четвертый Монголо-японский международный бизнес-инновационный форум. Организатором выступает Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Об этом сообщает НТПП.

Цель форума — укрепить инвестиционный и кадровый потенциал обоих государств, а также расширить возможности для делового сотрудничества.

Каждый год на мероприятии собирается более 400 представителей бизнеса и глав предприятий из Монголии, а также около 150 гостей из Японии.

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