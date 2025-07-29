Проект BRT ускорит движение на 10–20% в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Мэрия столицы сообщила, что проект скоростного автобусного транспорта (BRT) будет реализован при финансировании Азиатского банка развития (АБР), и в настоящее время разрабатывается техническое задание для технико-экономического обоснования.

В рамках проекта планируется построить специальный коридор, предназначенный только для автобусов, протяженностью 12,7 километра с 17 остановками по маршруту проспект Ард Аюуш – Их Тойруу – улица Намянджу – проспект Нийслэл Хурээ – Национальный парк, а также комплексно модернизировать сопутствующую инфраструктуру. Проект включает в себя строительство новой велосипедной дорожки протяженностью 12,79 километра, модернизацию существующей велосипедной дорожки протяженностью 0,94 километра, реконструкцию 11,09 километра тротуаров и благоустройство 83 000 квадратных метров вдоль коридора.

Проект направлен на снижение транспортных заторов в городе и повышение качества и доступности услуг общественного транспорта. Технико-экономическое обоснование также включает в себя комплексный анализ текущих условий, прогнозы транспортных потоков, отчеты по инженерной оценке, базовые и дополнительные исследования, а также оценку необходимых для проекта товаров и материалов.

Ожидается, что проект скоростного автобусного транспорта ускорит средний транспортный поток на 10–20 процентов. Кроме того, планируется, что высота автобусных платформ и остановочных зон будет одинаковой для облегчения посадки и высадки, а также обеспечения безопасного и доступного обслуживания для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей.

Улан-Батор объявил 2025 год «Годом развития» и поэтапно реализует 24 мегапроекта на 2025–2028 годы.

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