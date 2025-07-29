Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии

CentralAsia (MNG) - Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила активизировать взаимодействие профильных комитетов парламентов России и Монголии.

Матвиенко в Женеве провела встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвем. Беседа состоялась в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, сообщает пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ предложила возобновить практику активного взаимодействия профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой работы, в частности, рассмотреть возможность обмена парламентскими делегациями в очном формате.

«Было бы целесообразно, чтобы Комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Великим Государственным Хуралом Монголии, а также Группа дружбы разработали план взаимного сотрудничества на ближайшие два года», — сказала Матвиенко.

Она также считает перспективным налаживание взаимодействия между молодыми парламентариями двух стран.

«Законодатели России и Монголии эффективно взаимодействуют на международных площадках: в Межпарламентском союзе, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, Азиатской парламентской ассамблее», — отметила политик.

Матвиенко подчеркнула, что в РФ рассчитывают на более тесную работу с Монголией в рамках ШОС и ЕАЭС, выразив уверенность, что активное подключение Улан-Батора к деятельности этих крупных региональных объединений имеет большой потенциал.

В ходе беседы Матвиенко и Амарбаясгалан Дашзэгвэ также уделили внимание развитию приграничного и межрегионального сотрудничества.

Амарбаясгалан выразил удовлетворение тем, что отношения России и Монголии развиваются на уровне стратегического партнерства.

«Взаимодействие по парламентской линии играет важнейшую роль в отношениях двух стран. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы их развивать и укреплять», — заявил спикер Монголии.

Он выразил уверенность, что межпарламентские группы дружбы сыграют важную роль в развитии дальнейших отношений России и Монголии.

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