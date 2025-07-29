В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси

CentralAsia (CA) - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает иностранным гражданам, работающим на основании патентов, трудиться в сфере легкового такси и аренды автомобилей с водителем до конца 2025 года. Сообщение об этом опубликовано сайте Смольного.

Запрет направлен на повышение качества и безопасности услуг пассажирских перевозок, а также на создание дополнительных рабочих мест для граждан России. Компании и сервисы каршеринга, в которых трудятся иностранцы по патентам, должны в течение трех месяцев завершить с ними трудовые отношения и привлечь новых работников.

Постановление вступит в силу через десять дней после публикации. Введение ограничений позволит властям оценить социально-экономическое влияние запрета на рынок труда и транспортную сферу Петербурга. По итогам 2025 года комитет по труду и занятости города представит губернатору предложения о возможности продления меры в 2026 году.

Ранее аналогичные меры были приняты в Татарстане, где до 31 декабря 2025 года запретили привлекать мигрантов по патентам в 10 видах экономической деятельности.