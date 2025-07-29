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Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию 

CentralAsia (KZ) -  В столичном международном аэропорту президента Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

В честь главы государства у трапа был выстроен почетный караул.

Главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Напомним, что Казахстан расширяет безвизовый режим с Турцией. Теперь граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней. Соответствующие поправки в постановление правительства были внесены Министерством внутренних дел республики.

 

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