Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию

CentralAsia (KZ) - В столичном международном аэропорту президента Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В честь главы государства у трапа был выстроен почетный караул.

Главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Напомним, что Казахстан расширяет безвизовый режим с Турцией. Теперь граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней. Соответствующие поправки в постановление правительства были внесены Министерством внутренних дел республики.

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