Президенту Узбекистана доложили о трудоустройстве свыше 3 млн человек всего за полгода

CentralAsia (UZ) - За первые шесть месяцев 2025 года в Узбекистане в доходную трудовую деятельность были привлечены более 3 млн человек. Об этом сообщили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время презентации результатов внедрения новых подходов в системе занятости и профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Созданная система по снижению уровня бедности и направляемые на это средства уже приносят результаты – по состоянию на 1 июля текущего года уровень бедности в стране снизился до 6,8 процента.

Ключевым элементом в повышении занятости остается качество профессионального образования. Это требует расширения сотрудничества с работодателями, повышения уровня подготовки кадров и активного привлечения частного сектора. Несоответствие образовательных программ требованиям рынка труда остается серьезной проблемой при подготовке специалистов.

Некоторые нормы в сфере трудовых отношений создают сложности для субъектов предпринимательства, особенно малых предприятий. В процессе найма не в полной мере используются возможности цифровых технологий. Действующие правила также не мотивируют работодателей к открытому размещению вакансий, что приводит к искажению статистики и мешает точному анализу рынка труда и формированию актуальных направлений подготовки кадров.

На презентации были представлены новые инициативы и меры, направленные на решение этих проблем.

Согласно новым подходам, органы занятости должны трансформироваться из надзорных в партнерские структуры, обслуживающие работодателей. В частности, предлагается отменить штрафы за непредоставление информации о вакансиях и отказ от приема направленных кандидатов. Это позволит органам занятости собирать достоверные данные и эффективно направлять соискателей на подходящие места, при этом окончательное решение о приеме остается за работодателем.

Для реализации этой модели будет создана специальная электронная платформа, которая вначале будет запущена в Ташкенте в тестовом режиме, а затем распространена по всей стране.

Кроме того, вакансии, по которым сложно найти специалистов, будут включены в приоритетные направления профессионального обучения, что позволит целенаправленно организовать подготовку кадров.

С целью повышения качества профобразования планируется привлечение представителей частного сектора к деятельности Центров профессиональных навыков, а отдельные центры будут специализированы по конкретным отраслям.

Ответственным лицам поручено перейти к трехуровневой системе профессионального образования. В частности, предусмотрено внедрение бесплатных видеокурсов через интернет, а также предоставление работающим гражданам возможности пройти переподготовку или повысить квалификацию с использованием «профессиональных ваучеров».

Глава государства особо подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров является одним из ключевых факторов в снижении уровня безработицы и бедности в стране.