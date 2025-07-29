Начинаются прямые рейсы из Кореи в Хубсугул, приняты первые гости

CentralAsia (MNG) - Прямые чартерные рейсы из Чонджу (Южная Корея) в сомон Мөрөн аймака Хубсугул начались. Первый международный рейс приземлился сегодня в аэропорту Мөрөн.

В частности, самолет Air-E190 авиакомпании Hunnu Air, следовавший по маршруту Чонджу–Мөрөн, успешно приземлился в аэропорту Мөрөн сегодня в 09:46.

Инициатором проекта выступает компания «Chandman Travel», по заказу которой национальный авиаперевозчик Hunnu Air выполнит прямой международный рейс из Чонджу (Республика Корея) в Мөрөн на самолёте Embraer-190. Рейс будет выполняться на 98-местном самолёте, а продолжительность полёта между двумя странами составит 4 часа 10 минут.

Успешное завершение этого чартерного рейса предоставит иностранным туристам прекрасную возможность сэкономить деньги и время и добраться напрямую до аймака Хубсугул, минуя Улан-Батор.

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