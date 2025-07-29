В результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек

CentralAsia (CA) - По состоянию на 29 июля в результате сильных ливней в Пекине погибло 30 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Пекинский городской штаб по борьбе с наводнениями.

Смертельные случаи зарегистрированы в северных горных районах Пекина. В районе Миюнь погибли 28 человек, в Яньцине — 2 человека.

Из-за наводнений по всему городу были эвакуированы 80 332 человека. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Миюне — 543,4 мм, по данным местных властей.

Сильные дожди повредили 31 участок дорог и вызвали отключение электроэнергии в 136 деревнях.

В последние дни в Миюне и других районах Пекина наблюдались мощные конвективные процессы, вызванные притоком тёплого и влажного воздуха с окраины субтропического антициклона.

В понедельник в 20:00 городской штаб Пекина по ликвидации последствий наводнений объявил наивысший уровень экстренного реагирования. Власти настоятельно рекомендуют гражданам избегать участков рек с бурным течением.