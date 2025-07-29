Форум SEACEN посвящен готовности сотрудников центральных банков к будущему

CentralAsia (MNG) - Седьмая конференция по кадрам центральных банков Юго-Восточной Азии (SEACEN) и 45-е совещание директоров по кадрам SEACEN прошли в Улан-Баторе с 21 по 25 июля, объединив руководителей кадровых служб и экспертов из центральных банков со всего региона.

В этом году мероприятие было посвящено теме «Человеческие ресурсы 2030: формирование будущего сферы труда — развитие кадрового потенциала центральных банков и политика, ориентированная на будущее в эпоху цифровой трансформации». В центре внимания были вопросы адаптации центральными банками своих стратегий управления персоналом к быстро меняющемуся цифровому ландшафту и подготовки своих учреждений к лидирующей роли в будущем сферы труда.

На конференции состоялись две основные панельные сессии и четыре тематические дискуссии, на которых обсуждались такие ключевые темы, как наращивание потенциала, удержание талантов, лидерство в цифровую эпоху и согласование стратегий управления персоналом с технологическими инновациями.

Участники обсудили, какие политики и практики необходимы для формирования устойчивых, гибких и готовых к будущему кадровых ресурсов центральных банков. Обмениваясь идеями и опытом, организации-члены SEACEN стремятся выявлять общие проблемы и разрабатывать скоординированные рекомендации.

Помимо содействия диалогу, встреча послужила площадкой для укрепления регионального сотрудничества в области развития кадровых ресурсов центральных банков. Делегаты работали над формулированием практических выводов, которые могут способствовать совместной реализации прогрессивных стратегий развития кадровых ресурсов в странах SEACEN.

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