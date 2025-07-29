Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 74 БПЛА
- Азия и мир, происшествия
- 11:06, 29 июля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 29 июля сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 43 — над территорией Брянской области;
- 22 — над территорией Ростовской области;
- 6 — над территорией Калужской области;
- 2 — над территорией Смоленской области;
- 1 — над территорией Ленинградской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет.
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