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Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 74 БПЛА
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 29 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

  • 43 — над территорией Брянской области;
  • 22 — над территорией Ростовской области;
  • 6 — над территорией Калужской области;
  • 2 — над территорией Смоленской области;
  • 1 — над территорией Ленинградской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет.

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