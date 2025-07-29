Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 74 БПЛА

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 29 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

43 — над территорией Брянской области;

22 — над территорией Ростовской области;

6 — над территорией Калужской области;

2 — над территорией Смоленской области;

1 — над территорией Ленинградской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет.