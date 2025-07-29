Глава Тывы принимает участие в торжественных мероприятиях в честь 100-летия Увс аймака Монголии

CentralAsia (MNG) - Об этом на своей странице в Telegram написал глава республики Владислав Ховалыг.

На праздничных мероприятиях в честь 100-летия Увс аймака встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Выразил ему признательность за участие военнослужащих Монголии в параде Победы в Кызыле. Отметил, что братский нам монгольский народ в годы Великой Отечественной войны оказал колоссальную поддержку советской армии.

Поздравил с подписанием Монголией Соглашения о вступлении в качестве временного члена Евразийского экономического союза. Без сомнения, это событие еще сильнее будет способствовать росту деловой активности жителей наших сопредельных регионов.

В дар от республики передал президенту Монголии картину нашего буддийского монастыря Тубтен Шедруб Линг. Самый большой в России буддийский монастырь в следующем году станет площадкой для проведения IV Международного буддийского форума, который приобретает уже федеральный статус и получил поддержку Президента Владимира Владимировича Путина.

У нашей республики с Монголией не только исторические и культурные, а также религиозные связи. Нас объединяют торгово-экономические отношения. Еще раз отмечу, что Тыва и Увс аймак получают важный импульс экономического развития в связи с инициативами России и Монголии по строительству Центрально-Евразийского транспортного коридора в рамках стратегического партнерства Россия – Монголия – Китай, который усиливается созданием особой экономической зоны на территории нашей республики. Этому во многом способствуют решения Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, принятые в октябре прошлого года, и в которых предусмотрены конкретные предложения по развитию приграничного сотрудничества.

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