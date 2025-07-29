Стрельба в центре Нью-Йорка унесла жизни четырёх человек, включая сотрудника полиции

CentralAsia (CA) - В центре Нью-Йорка произошла стрельба в результате которой погибло четыре человека, включая полицейского. Об этом 29 июля сообщил Euronews.

Подозреваемым оказался Шейн Тамура из штата Невада. По данным полиции, он совершил самоубийство.

Согласно информации правоохранительных органов, Тамура вошёл в здание с автоматом M4 и сразу открыл стрельбу, убив полицейского и двух мужчин, а также ранив ещё одного человека. Затем он поднялся на этаж, где располагался офис одной из компаний, и застрелил женщину.

После этого стрелок вернулся в фойе и покончил с собой. Как сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, 27-летний мужчина проживал в Лас-Вегасе и имел разрешение на скрытое ношение оружия. Также известно, что он страдал психическим расстройством.

Инцидент произошёл в небоскрёбе, расположенном в оживлённой части Мидтауна, всего в нескольких кварталах от Центрального парка. В здании находятся офисы крупных финансовых компаний, консульство Ирландии и штаб-квартира Национальной футбольной лиги.