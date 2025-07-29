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В России задержан уроженец Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта

CentralAsia (CA) -  В Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт, который готовил уроженец Центральной Азии по заданию спецслужб Украины. Об этом 29 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности задержала гражданина одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, у задержанного была изъята самодельная бомба мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте. В ЦОС уточнили, что задержанный дает признательные показания.

Следственный отдел управления ФСБ по ростовскому региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. 

Подозреваемый заключен под стражу.

 

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