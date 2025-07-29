В Узбекистане ужесточат наказание за нарушение «ночного покоя»
- Узбекистан, общество
- 14:06, 29 июля 2025
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CentralAsia (UZ) - Парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, ужесточающий наказание за нарушение «ночного покоя». Об этом 29 июля сообщили местные СМИ.
Согласно документу, предлагается ввести особый режим тишины для рабочих и выходных дней. В выходные тишина должна соблюдаться с 22:00 до 09:00, в будние — с 23:00 до 06:00. В это время будет запрещено включать громкую музыку, проводить ремонт или заниматься другой шумной деятельностью.
В случае принятия закона, нарушителям тишины грозят серьёзные штрафы: для граждан — около 2 млн сумов, для должностных лиц — свыше 6 млн сумов. Сейчас, по действующим нормам, штраф за подобные нарушения составляет 113 тысяч сумов.
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