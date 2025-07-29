В Узбекистане ужесточат наказание за нарушение «ночного покоя»

CentralAsia (UZ) - Парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, ужесточающий наказание за нарушение «ночного покоя». Об этом 29 июля сообщили местные СМИ.

Согласно документу, предлагается ввести особый режим тишины для рабочих и выходных дней. В выходные тишина должна соблюдаться с 22:00 до 09:00, в будние — с 23:00 до 06:00. В это время будет запрещено включать громкую музыку, проводить ремонт или заниматься другой шумной деятельностью.

В случае принятия закона, нарушителям тишины грозят серьёзные штрафы: для граждан — около 2 млн сумов, для должностных лиц — свыше 6 млн сумов. Сейчас, по действующим нормам, штраф за подобные нарушения составляет 113 тысяч сумов.