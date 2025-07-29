Cпустя сутки после хакерской атаки «Аэрофлот» отменил больше 50 рейсов

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CentralAsia (CA) - Cпустя сутки после хакерской атаки «Аэрофлот» отменил больше 50 рейсов. Об этом 29 июля сообщили российские СМИ.

«Аэрофлот» отменил во вторник 22 рейса из московского аэропорта «Шереметьево» и 31 рейс в столицу. Отмены коснулись как собственных рейсов компании, так и тех, которые выполнялись совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

По информации пресс-службы «Аэрофлота», до 10:00 утра по московскому времени компания провела выборочные отмены, после чего расписание стабилизировалось. В этот день перевозчик планирует выполнить 93% запланированных рейсов в оба направления.

Днём ранее компания подверглась масштабной кибератаке, в результате которой были отменены около 100 рейсов и произошли массовые задержки.

Ответственность за атаку взяли на себя две хакерские группировки — Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны». Они заявили, что практически уничтожили всю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».

Генеральная прокуратура РФ подтвердила факт кибератаки. По данному факту возбуждено уголовное дело.