В США ожидается резкое похолодание, есть угроза сильных ливней и наводнений

CentralAsia (CA) - В США ожидается резкое похолодание, есть угроза сильных ливней и наводнений. Прогноз погоды 29 июля опубликовал CNN.

На смену аномально жаркому лету в восточной части США, где фиксировались «куполы жары», душные ночи и высокая влажность, наконец-то приходит долгожданное похолодание. Уже на этой неделе миллионы американцев ощутят резкое снижение температуры — на 15–20 градусов ниже текущих значений, что соответствует нормам начала июня.

Похолодание связано с массивной областью высокого давления, которая начнет продвигаться с севера Канады, а также с холодным фронтом, идущим впереди. Сначала прохлада придёт в северо-центральные регионы США, а к выходным охватит восточную половину страны.

Однако столь резкое изменение погоды сопровождается рисками. С приближением холодного фронта ожидаются дожди и грозы, которые могут спровоцировать внезапные наводнения, особенно в районах, уже пострадавших от подобных явлений этим летом.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, более 150 миллионов человек от центральных штатов до Восточного побережья находятся под угрозой экстремальной жары. Температура воздуха во вторник достигает одних из самых высоких значений за лето.

Ситуация начнёт меняться в среду. В Чикаго после жары выше 32°C температура может опуститься до 26–27°C. В четверг похолодает на большей части Великих равнин, Среднего Запада, Северо-Востока и в долине Огайо — ожидается от 21 до 26°C. В Сент-Луисе температура упадёт с почти 37°C до менее 27°C.

На юге США также станет прохладнее, но не так резко. В Литл-Роке температура снизится с 38°C до 34°C. В пятницу, 1 августа, наиболее заметное похолодание прогнозируется для Нью-Йорка, где температура опустится до 24–26°C после недавних +35°C. В Вашингтоне температура также упадёт до 26°C, что для августа крайне необычно.

К выходным прохлада достигнет южных штатов. В Атланте, где температура не опускалась ниже 27°C с мая, в воскресенье возможно долгожданное понижение. На севере страны выходные будут особенно комфортными — благодаря сохраняющемуся высокому давлению.

Тем не менее, прохладная погода будет кратковременной. Уже в начале августа, по прогнозам климатических служб, в большинстве регионов вновь установится аномальное тепло.

Риск наводнений

С середины недели центр и восток США окажутся под влиянием влажного воздуха, поступающего с Мексиканского залива, и холодного фронта, движущегося с севера. Их столкновение вызовет затяжные дожди и грозы.

В среду во многих районах Среднего Запада объявлен второй уровень (из четырёх) угрозы наводнений. Первый уровень охватывает обширную территорию от побережья Мексиканского залива до северо-востока США.

Наибольшую опасность представляет четверг. Повышенный риск затоплений прогнозируется в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне и других городах северо-востока и Среднеатлантического региона. Почти вся территория Нью-Джерси также попадает в зону риска — штат уже пережил несколько наводнений этим летом, включая трагедию с двумя погибшими.

В пятницу зона повышенной опасности сместится на юг — в Северную и Южную Каролину, а также в Джорджию, где также фиксировались наводнения. Напомним, в начале июля в Северной Каролине из-за проливных дождей, принесённых тропическим штормом Шанталь, погиб как минимум один человек.

Спасательные службы предупреждают жителей о необходимости следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.