Эффект визита Его Величеств Императора: Павильон Монголии на выставке Osaka-Kansai Expo привлек 2,2 млн. посетителей

CentralAsia (MNG) -

Более 2,2 миллиона человек посетят павильон Монголии на выставке Osaka-Kansai Expo 2025 в Японии.

С момента открытия 12 апреля 2025 года Всемирную выставку посетило более 12,5 миллионов человек. Монгольский павильон находится под управлением Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

По данным Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, «гости из Японии часто ассоциируют Монголию с её традиционными юртами, морин хуур (скрипкой в форме лошадиной головы) и чемпионами по сумо Асасёрю Дагвадоржем и Хакухо Даваажаргалом. Многие гости также проявили интерес к традиционному монгольскому сушеному творогу (ааруул), который привлек внимание во время государственного визита Его Величества Императора Нарухито в Монголию в июле 2025 года, где он лично попробовал это лакомство».

Участие Монголии в ЭКСПО этого года – совместный проект Национальной торгово-промышленной палаты Монголии и Национального музея Чингисхана. Павильон расположен в зоне «Commons D» выставочной зоны.

В День продвижения Монголии, была организована «B2B-встреча», на которой бизнесмены обеих стран представили свою деятельность и продукцию, а также открыли возможности для будущего сотрудничества.

Выставка Osaka-Kansai Expo продлится до 13 октября 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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