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Юные баскетболисты Монголии завоевали ЗОЛОТОЙ КУБОК на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  Завершился чемпионат Азии по баскетболу среди юниоров, проходивший в Ансане (Южная Корея). В нем приняли участие 75 команд из 10 стран, в том числе Японии, Китая, Гонконга, Тайваня, Филиппин, Южной Кореи, Таиланда, Индонезии, Монголии и Канады.

В турнире приняли участие команды клуба PG Basketball Academy до 13 и 11 лет.

Сборная Монголии до 13 лет завоевала золотой кубок чемпионата, обыграв филиппинскую команду «City Hoops» со счетом 40:38 и заняв первое место. Сборная до 11 лет также успешно выступила и вошла в финальную четвёрку.

источник: MiddleAsianNews

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