Международная художественная программа Nomad Spirit 2025 успешно завершилась. Фото

CentralAsia (MNG) -
Международная художественная программа Nomad Spirit 2025 («Дух кочевника 2025»), проходившая в сомоне Цагаандэлгэр аймака Дундговь, успешно завершилась. Целью программы было объединение природы, культуры и местных сообществ посредством искусства. В ней приняли участие художники из Монголии, Финляндии, Франции, Австрии и Германии.
В течение 10 дней художники сотрудничали с местными детьми и жителями, создавая фрески, инсталляции, анимационные ролики, танцы и произведения изобразительного искусства. Они также проводили мастер-классы, лекции и встречи с общественностью.
Финская художница Элина Холли создала фреску под названием «Лепестки на песке», изображающую местные монгольские цветы, чтобы пробудить чувство заботы и связи с природой.
Французский художник Фред Мартен создал инсталляцию «Блуждающее лицо», вдохновлённую местными воспоминаниями и движением, созданную совместно с членами сообщества.
Австрийский художник Линус Риплер представил «Пространство между» – инсталляцию на открытом воздухе, выполненную из шерсти, которая гармонирует со степными ветрами и создает укромное место.
Немецкий художник Маркус Грышок работал с местными детьми над созданием покадровой анимации и создал короткометражный фильм «Алмас», исследующий темы самопознания, природы и ценности воды.
Монгольский художник Чинзориг Ренчин-Очир нарисовал картину «Мэлмий» («Глаза») на стене местного колодца, отражая традиционные отношения между человеком и природой.
Мишээл Ганболд создал современный танцевальный номер «Wild White Wide Opened», исследуя взаимосвязь движения и окружающей среды.
Мөнх-Эрдэнэ Мөнх создал инсталляцию «Водяной метеорит», символизирующую живительную природу воды, и привлек местную молодежь к экологическому образованию и посадке растений.
Солонго Цэгмид совместно с детьми создал серию визуальных работ «Flowing Mind», выполненных на переработанных материалах и отражающих атмосферу и творческое воображение юных художников.
Художники активно обсуждали с местными жителями темы изменения климата, нехватки воды и нашего отношения к природе, которые нашли непосредственное отражение в их работах. Этот совместный и локальный подход стал определяющей чертой программы.
Проект финансируется Национальными институтами культуры Европейского Союза (EUNIC) и был совместно организован Французским альянсом Улан-Батора, Гёте-Институтом Монголии, посольствами Финляндии и Австрии в Пекине, Ассоциацией поддержки современного искусства Монголии и ее аффилированной международной художественной резиденцией Red Corner Mongolia.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews